Дабл-дабл Энтони принес "Нью-Йорку" победу над "Шарлотт"

"Нью-Йорк" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл на своей площадке "Шарлотт" - 110:107. Самым результативным в составе "Никс" стал Кармело Энтони, набравший 18 очков. Кроме того, на его счету 11 подборов.

"Торонто" одержал победу над "Милуоки" - 102:86. В еще одном поединке "Индиана" дожала "Сакраменто" в овертайме 115:111.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Милуоки" - 102:86 (36:19, 17:20, 24:31, 25:16)

Т: Лоури (32), Пауэлл (19), Паттерсон (10).

М: Паркер (21+13 подборов), Адетокумбо (19), Деллаведова (11).

"Нью-Йорк" - "Шарлотт" - 110:107 (29:23, 25:28, 28:36, 28:20)

Н: Энтони (18+11 подборов), Прозингис (18), Ли (16).

Ш: Уокер (31+10 подборов), Уильямс (17), Батюм (15+11 подборов).

"Индиана" - "Сакраменто" - 115:111 ОТ (27:30, 28:34, 26:23, 23:17, 11:7)

И: Джордж (33), Майлз (18), Тиг (17).

С: Казинс (26+16 подборов), Коллисон (26), Лоусон (16).