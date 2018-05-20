Дабл-дабл Джеймса помог "Кливленду" разгромить "Бостон"

"Кливленд" обыграл "Бостон" в третьем матче финальной серии Восточной конференции НБА - 116:86. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс - 27 очков и 12 передач.

Команда Джеймса после двух поражений на выезед смогла сократить отставание в серии - 1-2.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Третий матч

"Кливленд" - "Бостон" - 116:86 (32:17, 29:24, 26:22, 29:23)

К: Джеймс (27+12 передач), Корвер (14), Лав (13+14 подборов).

Б: Татум (18), Розье (13), Браун (10).

Счет в серии: 1-2.