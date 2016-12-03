Дабл-дабл Джеймса не спас "Кливленд" в игре с "Чикаго" от третьего поражения кряду

"Чикаго" нанес поражение "Кливленду" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 111:105. Самым результативным игроком встречи стал лидер "Кавальерс" Леброн Джеймс, набравший 27 очков и сделавший 12 передач. Действующий чемпион проиграл в третьей встрече кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Кливленд" – 111:105 (30:33, 29:27, 29:20, 23:25)

Ч: Батлер (26), Уэйд (24), Гибсон (23 + 11 передач), Рондо (15 + 11 подборов + 12 передач).

К: Джеймс (27 + 13 передач), Ирвинг (20), Лав (15).

"Нью-Орлеан" – "Клипперс" – 96:114 (30:25, 27:35, 19:29, 20:25)

Н: Дэвис (21), Мур (15), Джонс (14).

К: Гриффин (27 + 10 подборов), Кроуфорд (21), Пол (17 + 13 передач).