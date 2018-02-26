02:03 | Баскетбол — НБА

Дабл-дабл Джеймса не спас "Кливленд" от поражения в матче с "Сан-Антонио"

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В матче регулярного чемпионата НБА "Сан-Антонио" на выезде победил "Кливленд". В конце второй четверти "Кавальерс" вели "+9", но команда из Техаса намного лучше провела вторую половину встречи.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Сан-Антонио" – 94:110 (20:25, 33:25, 21:26, 20:34)

К: Джеймс (33 + 13 подборов), Кларксон (17), Грин (14).

С: Олдридж (27), Грин (22), Мюррей (13).

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