Дабл-дабл Джеймса не спас "Кливленд" от поражения в матче с "Сан-Антонио"

В матче регулярного чемпионата НБА "Сан-Антонио" на выезде победил "Кливленд". В конце второй четверти "Кавальерс" вели "+9", но команда из Техаса намного лучше провела вторую половину встречи.
НБА
Регулярный чемпионат
"Кливленд" – "Сан-Антонио" – 94:110 (20:25, 33:25, 21:26, 20:34)
К: Джеймс (33 + 13 подборов), Кларксон (17), Грин (14).
С: Олдридж (27), Грин (22), Мюррей (13).
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