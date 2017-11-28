Дабл-дабл Драммонда помог "Детройту" победить "Бостон"

"Бостон" проиграл "Детройту" со счетом 108:118 в матче регулярного чемпионата НБА. "Пистонз" одержали вторую победу кряду. Оба клуба продолжают лидировать в таблице "Востока".

В составе "Селтикс" 23 очка набрал Маркус Смарт, у Кайри Ирвинга 18 очков и 9 передач. У "Детройта" лучшим игроком стал Андре Драммонд, записавший на свой счет 26 очков и 22 подбора.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Детройт" – 108:118 (23:31, 34:29, 29:26, 22:32)

Б: Смарт (23), Ирвинг (18 + 9 передач), Моррис (13)

Д: Харрис (31), Драммонд (26 + 22 подбора), Джексон (20)