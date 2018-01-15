Дабл-дабл Дэвиса принес "Нью-Орлеану" победу над "Нью-Йорком"

"Нью-Орлеан" на выезде в овертайме переиграл "Нью-Йорк" в матче регулярного чемпионата НБА. Это третье подряд поражение "Никс", два из которых в овертайме.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Энтони Дэвис, записавший на свой счет 48 очков и 17 подборов.

"Пеликанс" идет на 7-м месте в Западной конференции, а "Никс" - на 10-м в Восточной.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" - "Нью-Орлеан" - 118:123 ОТ (29:13, 28:35, 39:34, 13:27, 9:14)

НЙ: Хардуэй (25), Порзингис (25), Джек (22)

НО: Дэвис (28 + 17 подборов), Холидэй (31), Мур (16)