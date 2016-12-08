Дабл-дабл Деандре Джордана не помог "Клипперс" обыграть "Голден Стэйт"

В матче регулярного чемпионата "Клипперс" уступил "Голден Стэйт" - 98:115. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уорриорз" Клэй Томпсон, набравший 24 очка. Центровой калифорнийского клуба Деандре Джордан в этой игре оформил дабл-дабл, набрав 10 очков и совершив 12 подборов. Отметим, что для "Голден Стэйт" данная победа стала третьей подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Клипперс" – "Голден Стэйт" - 98:115 (19:37, 30:25, 26:29, 23:24)

К: Кроуфорд (21), Пол (15), Спейтс (15), Риверс (14), Гриффин (12), Джордан (10+12)

Г: Томпсон (24), Грин (22), Карри (19).

8 декабря.