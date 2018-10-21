Дабд-дабл Татума помог "Бостону" обыграть "Нью-Йорк"

"Бостон" обыграл "Нью-Йорк" в матче регулярного чемпионата НБА - 103:101. Самым результативным игроком встречи стал форвар "Селтикс" Джейсон Татум. Он сделал дабл-дабл - 24 очка и 14 подборов. Лидер "Бостона" Кайри Ирвинг набрал 16 очков.

"Торонто" победил "Вашингтон" - 117:113. Защитник "Рэпторз" Кайл Лоури сделал дабл-дабл - 28 очков и 12 передач. В еще одном матче "Индиана" переиграла "Бруклин" - 113:112.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" - "Бостон" - 101:103 (18:31, 30:19, 22:27, 31:26)

Н: Хардуэй (24), Кантер (17), Трир (15).

Б: Татум (24+14 подборов), Ирвинг (16), Моррис (16).

"Вашингтон" - "Торонто" - 113:117 (22:24, 32:33, 28:33, 31:27)

В: Бил (32), Уолл (25), Риверс (12).

Т: Лоури (28+12 передач), Ибака (16), Валанчюнас (16).

"Индиана" - "Бруклин" - 132:112 (33:29, 34:29, 28:27, 37:27)

И: Оладипо (25), О'Квин (16), Богданович (15).

Б: Леверт (19), Харрис (19), Динвидди (13).