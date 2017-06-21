Чонси Биллапс может стать президентом баскетбольных операций "Кливленда"

Чемпион НБА-2004 в составе "Детройта" Чонси Биллапс может получить руководящую должность в "Кливленде", утверждает The Vertical. Ранее стало известно, что клубу не удалось договориться о продлении контракта с генеральным менеджером Дэвидом Гриффином. Биллапс сменит Гриффина, но при этом займет более высокий пост – он станет президентом баскетбольных операций.

В таком случае именно 10-кратному участнику Матчей звезд придется выбирать нового генменеджера. 40-летний Биллапс считает креатурой владельца "Кавальерс" Дэна Гилберта, но при этом находится в хороших отношениях с главным тренером команды Тайроном Лю и самим Гриффином.

Напомним, что в финале этого сезона "Кливленд" проиграл в пяти матчах "Голден Стэйт". Биллапс провел в НБА 17 сезонов, сменив восемь команд. После завершения карьеры он работал телевизионным аналитиком.