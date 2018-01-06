"Чикаго" вырвал победу над "Далласом", "Сан-Антонио" обыграл "Финикс"

"Чикаго" вырвал победу над "Далласом" со счетом 127:124 в матче регулярного чемпионата НБА. "Буллз" прервали трехматчевую серию поражений, "Маверикс" проиграли вторую встречу кряду.

В другой встрече "Сан-Антонио" на своей площадке победил "Финикс" – 103:89. "Санс" потерпели третье поражение в пяти последних матчах, "Шпоры" продолжают идти на третьем место "Запада".

НБА

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Чикаго" – 124:127 (28:34, 25:23, 35:23, 36:47)

Д: Мэттьюс (24), Барнс (23), Новицки (19)

Ч: Данн (32), Холидэй (23), Маркканен (16)

"Сан-Антонио" – "Финикс" – 103:89 (26:26, 23:16, 31:30, 23:17)

С-А: Джинобили (21), Леонард (21), Форбс (16)

Ф: Букер (21), Крисс (12), Лень (10)