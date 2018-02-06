"Чикаго" уступил "Сакраменто", потерпев седьмое поражение подряд

"Чикаго" проиграл "Сакраменто" со счетом 98:104 в матче регулярного чемпионата НБА. Это поражение стало для "Буллз" седьмым подряд. "Кингз" победили впервые за три встречи.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Чикаго" Зак Лавин, набравший 27 очков. Дабл-дабл из 18 очков и 14 подборов оформил Джастина Портиса.

В составе "Сакраменто" 15 очков на свой счет записал Богдан Богданович.

НБА

Регулярный сезон

"Сакраменто" - "Чикаго" - 104:98 (9:28, 32:27, 36:24, 27:19)

С: Богданович (15), Хилл (14), Тэмпл (12).

Ч: Лавин (27), Холидэй (20), Портис (18+14 подборов).