"Чикаго" уступил "Милуоки" в дебютном матче Уэйда и Рондо

"Чикаго" уступил "Милуоки" в предсезонном товарищеском матче со счетом 91:93. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бакс" Грег Монро, набравший 15 очков. В составе "Буллз" в этой встрече дебютировали Рэджон Рондо, отыгравший 23 минуты 40 секунд, сделавший 6 подборов и набравший 2 очка, и Дуэйн Уэйд, который провел на паркете 11 минут 41 секунд и набрал 6 очков.

В параллельной встрече "Мемфис" нанес поражение "Орландо" – 102:97.

НБА

Предсезонные матчи

"Чикаго" – "Милуоки" – 91:93 (21:25, 21:30, 25:19, 24:19)

Ч: Батлер (13), Макдермотт (13), Гибсон (11).

М: Монро (15), Паркер (13), Адетокумбо (12).

"Мемфис" – "Орландо" – 102:97 (20:23, 31:27, 26:21, 25:26)