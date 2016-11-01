"Чикаго" разгромил "Бруклин" с разницей "+30"

В матче регулярного чемпионата НБА "Чикаго" в гостях разгромил "Бруклин" со счетом 118:88. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Булз" Джимми Батлер, набравший 22 очка. Также в составе гостей дабл-дабл оформили форварды Тадж Гибсон (14 очков + 11 передач) и Никола Миротич (16 очков + 10 передач).

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" – "Чикаго" – 88:118 (20:38, 24:27, 22:28, 22:25)

Б: Богданович (15), Лин (14), Лопес (13), Килпатрик (13).

Ч: Батлер (22), Миротич (16 + 10 передач), Гибсон (14 + 11 передач), Уэйд (12) Макдермотт (12), Рондо (10).