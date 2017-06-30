"Чикаго" пытается избавиться от Рондо

Руководство "Чикаго" раздумывает над выкупом контракта разыгрывающего Рэджона Рондо, утверждает Chicago Tribune. В следующем сезоне 31-летний ветеран должен заработать 13,4 миллиона долларов, но только три из них являются гарантированными. Именно в эту сумму обойдется "Буллз" выкуп договора.

Также в клубе ищут варианты для обмена защитника. Не исключается, впрочем, что "Быки" попытаются переподписать его на более выгодных условиях, но уже после выкупа. Сделку нужно оформить до 1 июля, иначе зарплата Рондо станет полностью гарантированной.

Кроме того, "Чикаго" не собирается делать квалификационное предложение разыгрывающему Майклу Картеру-Уильямсу. С 1 июля 25-летний баскетболист станет неограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне он принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 6,6 очка, делая 3,4 подбора и 2,5 передачи.

На счету Рондо 7,8 очка, 6,7 передачи, 5,1 подбора и 1,4 перехвата в 69 матчах регулярки. В плей-офф из-за травмы он лишь дважды появлялся на паркете. В этих двух играх он в среднем набирал 11,5 очка, делал 10,0 передачи, 8,5 подбора и 3,5 перехвата.