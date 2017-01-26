06:45 26 января | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Чикаго" проиграл "Атланте", несмотря на 73 очка Батлера и Уэйда

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"Чикаго" уступил "Атланте" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 114:119. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Буллз" Джимми Батлер, набравший 40 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Атланта" – 114:119 (29:22, 30:29, 24:27, 31:41)

Ч: Батлер (40), Уэйд (33), Макдермотт (10).

А: Шредер (24), Миллсэп (21), Хардуэй-младший (17).

"Бруклин" – "Майами" – 106:109 (30:34, 36:21, 23:16, 17:38)

Б: Лопес (33), Богданович (17), Леверт (12).

М: Уэйтерс (24). Эллингтон (22), Драгич (17).

"Милуоки" – "Филадельфия" – 109:114 (39:33, 19:39, 24:16, 27:26)

М: Монро (28), Паркер (20), Адетокумбо (17 + 12 подборов).

Ф: Хендерсон (20), Ильясова (17), Ноэл (16 + 13 подборов).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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