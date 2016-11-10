"Чикаго" проиграл "Атланте", несмотря на 39 очков Батлера

"Атланта" нанесла поражение "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 115:108. Форвард "Буллз" Джимми Батлер набрал 39 очков. В параллельной встрече "Индиана" взяла верх над "Филадельфией" со счетом 122:115 в овертайме. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Пэйсерс" Джефф Тиг, набравший 30 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" – "Чикаго" – 115:107 (35:27, 33:34, 26:27, 21:19)

А: Сефолоша (20), Ховард (18 + 10 подборов), Миллсэп (16 + 11 подборов).

Ч: Батлер (39), Уэйд (25), Гибсон (13).

"Индиана" – "Филадельфия" – 122:115 ОТ (31:26, 23:34, 30:24, 25:25, 13:6)

И: Тиг (30), Джордж (28), Джефферсон (18).

Ф: Ковингтон (23), Хендерсон (17), Окафор (15).