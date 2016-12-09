08:14 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Чикаго" прервал 13-матчевую выездную серию "Сан-Антонио"

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"Чикаго" взял верх над "Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА - 95:91. Самым результативным игроком встречи стал Кавай Леонард - 24 очка. 

"Сперз" прервал выездную победную серию - до этого команда побеждала 13 матчей подряд.

НБА 

Регулярный сезон

"Чикаго" - "Сан-Антонио" - 95:91 (21:17, 24:15, 27:31, 23:28)

Ч: Ленард (24), Миллс (16), П. Газоль (13 + 10 подборов), Олдридж (10).

C: Уэйд (20), Батлер (13), Рондо (12 + 10 подборов), Гибсон (12), Р. Лопес (12).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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avc

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