"Чикаго" прервал 13-матчевую выездную серию "Сан-Антонио"

"Чикаго" взял верх над "Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА - 95:91. Самым результативным игроком встречи стал Кавай Леонард - 24 очка.

"Сперз" прервал выездную победную серию - до этого команда побеждала 13 матчей подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Чикаго" - "Сан-Антонио" - 95:91 (21:17, 24:15, 27:31, 23:28)

Ч: Ленард (24), Миллс (16), П. Газоль (13 + 10 подборов), Олдридж (10).

C: Уэйд (20), Батлер (13), Рондо (12 + 10 подборов), Гибсон (12), Р. Лопес (12).