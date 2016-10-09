"Чикаго" победил "Индиану", Уэйд набрал 22 очка

"Чикаго" переиграл "Индиану" в предсезонном матче со счетом 121:105. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Буллз" Дуэйн Уэйд, набравший 22 очка. В параллельной встрече "Милуоки" взял верх над "Далласом" – 88:74.

НБА

Предсезонные матчи

"Чикаго" – "Индиана" – 121:105 (26:30, 38:19, 24:28, 33:28)

Ч: Уэйд (22), Гибсон (20), Миротич (18), Батлер (15).

И: Тиг (21), Робинсон (17), Нианг (16), Джефферсон (13).

"Милуоки" – "Даллас" – 88:74 (20:19, 22:13, 25:27, 21:15)

М: Паркер (21), Монро (12), Мэйкер (9).

Д: Пауэлл (15), Сет Карри (11), Андерсон (11).