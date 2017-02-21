20:54 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Чикаго" отвечает отказом на предложения по Батлеру

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В руководстве "Чикаго" заявили всем потенциальным покупателям, что клуб не намерен расставаться с Джимми Батлером до трансферного дедлайна, утверждает Chicago Tribune. При этом отмечается, что "Быки" все-таки могут рассмотреть предложение, но для этого оно должно быть крайне привлекательным. Ранее сообщалось, что 27-летним защитником интересуется "Бостон".

Батлер выступает за "Чикаго" с 2011 года и за это время трижды участвовал в Матчах звезд лиги. В нынешнем сезоне он принял участие в 51 матче регулярного чемпионата, в среднем набирая 24,5 очка, делая 6,3 подбора, 5,0 передачи и 1,8 перехвата. Контракт защитника действует до 2019 года с опцией игрока для продления еще на сезон.

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