"Чикаго" отвечает отказом на предложения по Батлеру

В руководстве "Чикаго" заявили всем потенциальным покупателям, что клуб не намерен расставаться с Джимми Батлером до трансферного дедлайна, утверждает Chicago Tribune. При этом отмечается, что "Быки" все-таки могут рассмотреть предложение, но для этого оно должно быть крайне привлекательным. Ранее сообщалось, что 27-летним защитником интересуется "Бостон".

Батлер выступает за "Чикаго" с 2011 года и за это время трижды участвовал в Матчах звезд лиги. В нынешнем сезоне он принял участие в 51 матче регулярного чемпионата, в среднем набирая 24,5 очка, делая 6,3 подбора, 5,0 передачи и 1,8 перехвата. Контракт защитника действует до 2019 года с опцией игрока для продления еще на сезон.