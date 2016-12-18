"Чикаго" оштрафует Миротича за пропуск предматчевой презентации

"Чикаго" собирается наказать форварда Николу Миротича за пропуск презентации команды перед игрой регулярного чемпионата НБА против "Милуоки" (69:95). Игрока ждет денежный штраф. Ранее 25-летний баскетболист уже пропускал два матча по решению тренера. В текущем сезоне Миротич принял участие в 24 матчах, в которых набирал в среднем 8,7 очка и делал 5,7 подбора.

– Это сложная ситуация, – цитирует игрока The Chicago Tribune. – Такое происходит впервые в моей карьере. Но это решение тренера и я должен его уважать.