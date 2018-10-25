"Чикаго" одержал первую победу в сезоне

"Чикаго" на своем паркете переиграл "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА. Это первая победа "Буллз" в этом сезоне.

В других встречах "Хьюстон" дома уступил "Юте", а "Индиана" на выезде обыграла "Сан-Антонио".

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" - "Юта" - 89:100 (29:24, 15:28, 22:23, 23:25)

Х: Харден (29), Энтони (22), Гордон (11)

Ю: Митчелл (38), Гобер (12), Инглс (11)

"Чикаго" - "Шарлотт" - 112:110 (24:27, 30:26, 34:29, 24:28)

Ч: Лавин (32), Пэйн (21), Паркер (11)

Ш: Уокер (23), Зеллер (14), Батюм (13)

"Сан-Антонио" - "Индиана" - 96:116 (22:28, 28:34, 21:26, 25:28)

С: Дерозан (18), Белинелли (16), Форьс (15)

И: Оладипо (21), Эванс (19), Сабонис (16)