"Чикаго" обыграл "Милуоки", Адетокумбо и Миддлтон набрали по 29 очков

"Чикаго" обыграл "Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА - 115:109. Защитник "Бакс" Яннис Адетокумбо сделал в этой встрече дабл-дабл - 29 очков и 16 подборов. Крис Миддлтон набрал 29 очков.
В еще одном поединке "Мемфис" обыграл "Атланту" - 96:94. Команда преравла серию из пяти поражений подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
"Милуоки" - "Чикаго" - 109:115 (30:33, 28:26, 24:23, 27:33
М: Адетокумбо (29+16 подборов), Миддлтон (29), Блэдсоу (12).
Ч: Портис (27+12 подборов), Миротич (22), Лопес (18).
"Мемфис" - "Атланта" - 96:94 (17:21, 23:26, 32:26, 24:21)
М: Эванс (22), Чалмерс (16), М. Газоль (13),
А: Бэйзмор (19), Шредер (18+11 передач), Принс (17).