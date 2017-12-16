"Чикаго" обыграл "Милуоки", Адетокумбо и Миддлтон набрали по 29 очков

"Чикаго" обыграл "Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА - 115:109. Защитник "Бакс" Яннис Адетокумбо сделал в этой встрече дабл-дабл - 29 очков и 16 подборов. Крис Миддлтон набрал 29 очков.

В еще одном поединке "Мемфис" обыграл "Атланту" - 96:94. Команда преравла серию из пяти поражений подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Чикаго" - 109:115 (30:33, 28:26, 24:23, 27:33

М: Адетокумбо (29+16 подборов), Миддлтон (29), Блэдсоу (12).

Ч: Портис (27+12 подборов), Миротич (22), Лопес (18).

"Мемфис" - "Атланта" - 96:94 (17:21, 23:26, 32:26, 24:21)

М: Эванс (22), Чалмерс (16), М. Газоль (13),

А: Бэйзмор (19), Шредер (18+11 передач), Принс (17).