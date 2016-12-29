"Чикаго" обыграл "Бруклин", "Нью-Орлеан" взял верх над "Клипперс", "Атланта" победила "Нью-Йорк"

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Чикаго" обыграл "Бруклин" со счетом 101:99. "Нью-Орлеан" взял верх над "Клипперс" - 102:98. "Атланта" в овертайме победила "Нью-Йорк" - 102:98.

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Бруклин" - 101:99 (23:20, 23:29, 30:29, 25:21)

Ч: Батлер (40 + 11 подборов), Уэйд (16).

Б: Лопес (33), Килпатрик (18).

"Нью-Орлеан" – "Клипперс" - 102:98 (19:27, 30:29, 27:21, 26:21)

Н: Дэвис (20), Хилд (17).

К: Риверс (22), Пол (21), Джордан (13 + 25 подборов).

"Атланта" – "Нью-Йорк" - 102:98 OT (22:25, 23:22, 20:19, 20:19, 17:13)

А: Шредер (27), Ховард (16 + 22 подбора).

Н: Роуз (26), Порзингис (24), Ноа (14 + 16 подборов).