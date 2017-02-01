"Чикаго" обменяет Батлера в "Бостон"?

Защитник "Чикаго" Джимми Батлер может оказаться в "Бостоне" до дедлайна, утверждает The Chicago Tribune. В ближайшее время стороны возобновят переговоры. Летом клубы уже обсуждали возможность обмена. Тогда "Кельты" были готовы предложить Джае Краудера, Маркуса Смарта и пики первого раунда на драфтах 2017 и 2018 года.

Батлер в нынешнем сезоне принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 24,5 очка, делая 6,6 подбора и 4,7 передачи. 27-летний игрок был выбран в стартовую пятерку команды "Востока" на предстоящем Матче звезд лиги. Напомним, что дедлайн обменов наступит 23 февраля.