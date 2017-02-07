"Чикаго" на выезде переиграл "Сакраменто", "Мемфис" одолел "Сан-Антонио"

"Мемфис" на своем паркете переиграл "Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Зак Рэндолф, записавший на свой счет 15 очков и 6 подборов за 23 минуты 24 секунды на паркете.

В другой встрече "Чикаго" на выезде выиграл у "Сакраменто", одержав третью победу на последние 5 игр. Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Дуэйн Уэйд, записавший на свой счет за 30 минут 23 секунды 31 очко, 6 подборов, 3 голевые передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.

НБА

Регулярный чемпионат

"Мемфис" - "Сан-Антонио" - 89:74 (17:14, 23:26, 29:25, 20:9)

М: Рэндолф (15), Газоль (15), Конли (12).

С: Ли (14), Олдридж (13), Джинобили (12), Грин (12).

"Сакраменто" - "Чикаго" - 107:112 (11:27, 34:33, 24:25, 38:27)

С: Лоусон (22), Барнс (19), Казинс (18).

Ч: Уэйд (31), Картер-Уильямс (21), Лопес (17).