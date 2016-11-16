08:30 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Чикаго" на выезде обыграл "Портленд"

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"Чикаго" в гостевом матче регулярного чемпионата НБА одержал победу над "Портлендом" (113:88). "Буллз" после очередного успеха с 64 очками поднялись на 5-е место в западной конференции. "Трэйл Блэйзерз", имеющий в активе 58 баллов, располагается на 4-й строчке на "Востоке".

НБА

Регулярный чемпионат

"Портленд" - "Чикаго" - 88:113 (14:35, 23:21, 26:27, 25:30)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Не брат

..."Буллз" после очередного успеха с 64 очками поднялись на 5-е место в западной конференции. "Трэйл Блэйзерз", имеющий в активе 58 баллов, располагается на 4-й строчке на "Востоке"... ---------------------------- Ребята, поправьте пока никто не видел - что за очки? И конференции местами поменяйте.

09:22

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