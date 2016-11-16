"Чикаго" на выезде обыграл "Портленд"

"Чикаго" в гостевом матче регулярного чемпионата НБА одержал победу над "Портлендом" (113:88). "Буллз" после очередного успеха с 64 очками поднялись на 5-е место в западной конференции. "Трэйл Блэйзерз", имеющий в активе 58 баллов, располагается на 4-й строчке на "Востоке".

НБА

Регулярный чемпионат

"Портленд" - "Чикаго" - 88:113 (14:35, 23:21, 26:27, 25:30)