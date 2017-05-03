"Чикаго" хочет продлить контракт с Рондо

"Чикаго" может продлить контракт с разыгрывающим Рэйджоном Рондо, сообщает Chicago Tribune. Клуб воспользуется опцией команды на 13,4 миллиона долларов, чтобы сохранить игрока на следующий сезон. В минувшем сезоне регулярного чемпионата НБА 31-летний баскетболист провел 69 матчей, в которых в среднем набирал по 7,8 очка, делал 5,2 подбора и 6,7 передачи за игру.

– Есть шанс, что мы сохраним Рондо, – сказал вице-президент "Буллз" Джон Пэксон. – Наша команда становится моложе и нам нужны мастеровитые ветераны. Молодежь уважает Рондо, у него важная роль в раздевалке.