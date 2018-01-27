"Чикаго" дома проиграл "Лейкерс", Ингрэм набрал 25 очков

"Клипперс" на выезде выиграл у "Мемфиса" в матче регулярного чемпионата НБА. Команде из Лос-Анджелеса удалось прервать серию из трех поражений. Дабл-даблом в составе гостей отметился разыгрывающий Ли Уильямс - 40 очков и 10 результативных передач.

В другой встрече "Лейкерс" переиграл на выезде "Чикаго" благодаря 25 очкам Брэндона Ингрэма.

НБА

Регулярный чемпионат

"Мемфис" - "Клипперс" - 100:109 (20:24, 30:34, 26:25, 24:26)

М: Чалмерс (17 + 10 передач), Мартин (17), Брукс (15)

К: Уильямс (40 + 10 подборов), Теодосич (18), Джордан (15)

"Чикаго" - "Лейкерс" - 103:108 (25:32, 32:30, 15:22, 31:24)

Ч: Миротич (18), Портис (16), Валентайн (16 + 11 подборов)

Л: Ингрэм (25), Кларксон (19), Лопес (17)