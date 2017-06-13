Чемпионский парад "Голден Стэйт" пройдет 15 июня

Победитель плей-офф НБА "Голден Стэйт" проведет чемпионский парад в четверг, 15 июня, сообщает The Score. Маршрут парада совпадает с тем, что был в 2015 году.

Напомним, накануне "Уорриорз" победили "Кливленд" в пятом матче финальной серии НБА (129:120, счет в серии - 4-1) и завоевали чемпионский титул. Для "Голден Стэйт" он стал пятым в истории (один - в рамках Баскетбольной ассоциации Америки) и вторым за последние три года. "Кливленд" проиграл третий финал из четырех.

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