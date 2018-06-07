Чемпион НБА в составе "Бостона" Дэвис может получить семь лет тюрьмы

Бывший форвард "Бостона" Глен Дэвис может оказаться за решеткой. Ему грозит тюремный срок за нападение на человека с целью нанести тяжкие телесные повреждения.

Как информирует TMZ, баскетболисту было официально предъявлено обвинение. Если его вина будет доказана, он может сесть в тюрьму на семь лет. Спортсмен был арестован в прошлом месяцев за то, что избил человека в Голливуде. Пострадавший попал в больницу с серьезными травмами - переломом костей лица, переломом ребер и выбитым зубом.

32-летний экс-форвард "Бостона" завершил карьеру в 2015 году в составе "Клипперс". Также он выступал за "Орландо". В 2008 году вместе с "Бостоном" он стал чемпионом НБА.