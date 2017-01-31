Чемпион НБА признался, что употреблял марихуану прямо перед матчами

Экс-игрок "Нетс", "Сан-Антонио", "Атланты", "Индианы", "Голден Стэйт", "Милуоки" и "Клипперс" Стивен Джексон признался, что курил марихуану во время карьеры. Он становился чемпионом НБА в 2003 году в составе "Спэрс". Напомним, ранее в курении марихуаны признавался легендарный Фил Джексон.

– Буду честен, вы могли видеть несколько матчей, перед которыми я курил. И это были прекрасные матчи, – сказал в эфире подкаста I Am Rapaport Джексон. – Да, бывало и такое, что я покурил, а уже через три минуты оказывался на скамейке. Мяч после трехочковых мог перелетать за щит. Тогда я говорил себе: "Тебе нужно успокоиться".