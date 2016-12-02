19:43 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Чарльз Баркли назвал игру "Голден Стэйт" баскетболом "маленьких девочек"

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Легенда НБА Чарльз Баркли раскритиковал игру "Голден Стэйт" в нынешнем сезоне. По его словам, их баскетбол в текущем регулярном чемпионате больше похож на игру девушек.

– Возможно, я старомоден, но никогда не полюблю эту игру маленьких девочек, – цитирует Le Figaro Баркли. – Они пробуют просто набрать очков больше, чем их соперник. Мне нравится тренер женской баскетбольной команды Джино Оримма. Я люблю этого специалиста. И мне нравится женский баскетбол в колледже. Но я не хочу его видеть в НБА.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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П_о_в_а_р

В Голден Сереночку надо. Она бы добавила команде яиц.

20:38

djavdet

Радует, что Баркли в курсе переписки на ресурсе СЭ

20:32

Айртон

Кстати, Голден Стейт входит в десятку лучших команд всех времён.)) А команды Чарльза в этом рейтинге нет и близко.))

20:31

Айртон

Закинуть трёшник гораздо сложнее, чем сверху, особенно если ты обладаешь данными Шакила или Леброна.))

20:29

Bache Gabrielsen

Чарльз Великий знает, что говорит ! Баскетбол - игра крепких мужчин. А когда начинается перекидка мяча вокруг 3-очковой линии и вся идея в том, как бы закинуть из-за этой линии мяч, не приближаясь даже к кольцу - это игра для девочек.

20:25

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