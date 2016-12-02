Чарльз Баркли назвал игру "Голден Стэйт" баскетболом "маленьких девочек"

Легенда НБА Чарльз Баркли раскритиковал игру "Голден Стэйт" в нынешнем сезоне. По его словам, их баскетбол в текущем регулярном чемпионате больше похож на игру девушек.

– Возможно, я старомоден, но никогда не полюблю эту игру маленьких девочек, – цитирует Le Figaro Баркли. – Они пробуют просто набрать очков больше, чем их соперник. Мне нравится тренер женской баскетбольной команды Джино Оримма. Я люблю этого специалиста. И мне нравится женский баскетбол в колледже. Но я не хочу его видеть в НБА.