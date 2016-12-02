Чарльз Баркли назвал игру "Голден Стэйт" баскетболом "маленьких девочек"

Легенда НБА Чарльз Баркли раскритиковал игру "Голден Стэйт" в нынешнем сезоне. По его словам, их баскетбол в текущем регулярном чемпионате больше похож на игру девушек.
– Возможно, я старомоден, но никогда не полюблю эту игру маленьких девочек, – цитирует Le Figaro Баркли. – Они пробуют просто набрать очков больше, чем их соперник. Мне нравится тренер женской баскетбольной команды Джино Оримма. Я люблю этого специалиста. И мне нравится женский баскетбол в колледже. Но я не хочу его видеть в НБА.
П_о_в_а_р
В Голден Сереночку надо. Она бы добавила команде яиц.
20:38
djavdet
Радует, что Баркли в курсе переписки на ресурсе СЭ
20:32
Айртон
Кстати, Голден Стейт входит в десятку лучших команд всех времён.)) А команды Чарльза в этом рейтинге нет и близко.))
20:31
Айртон
Закинуть трёшник гораздо сложнее, чем сверху, особенно если ты обладаешь данными Шакила или Леброна.))
20:29
Bache Gabrielsen
Чарльз Великий знает, что говорит ! Баскетбол - игра крепких мужчин. А когда начинается перекидка мяча вокруг 3-очковой линии и вся идея в том, как бы закинуть из-за этой линии мяч, не приближаясь даже к кольцу - это игра для девочек.
20:25