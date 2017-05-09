07:15 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Чарльз Баркли: "Это худший плей-офф НБА всех времен. Буду смотреть НХЛ"

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Экс-игрок "Филадельфии", "Финикса" и "Хьюстона" Чарльз Баркли отметил, что в этом сезоне в НБА получается худший плей-оф за всю историю лиги. По словам бывшего баскетболиста, он будет смотреть матчи Кубка Стэнли.

"Это худший плей-офф НБА всех времен. Слава богу, на свете существует плей-офф НХЛ. За ним я и буду наблюдать вместо этих выносов тел в НБА", - приводит слова Баркли журналист Мишель Огелло в Твиттере.

Напоминим, "Кливленд" и "Голден Стэйт" прошли два раунда плей-офф, выиграв по две серии со счетом 4-0. 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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сансаныч9

очепятка конечно ФинСанз

07:28

сансаныч9

..а помнишь чё, а помнишь как,а я болею за ФилСанз)))

07:26