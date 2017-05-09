Чарльз Баркли: "Это худший плей-офф НБА всех времен. Буду смотреть НХЛ"

Экс-игрок "Филадельфии", "Финикса" и "Хьюстона" Чарльз Баркли отметил, что в этом сезоне в НБА получается худший плей-оф за всю историю лиги. По словам бывшего баскетболиста, он будет смотреть матчи Кубка Стэнли.

"Это худший плей-офф НБА всех времен. Слава богу, на свете существует плей-офф НХЛ. За ним я и буду наблюдать вместо этих выносов тел в НБА", - приводит слова Баркли журналист Мишель Огелло в Твиттере.

Напоминим, "Кливленд" и "Голден Стэйт" прошли два раунда плей-офф, выиграв по две серии со счетом 4-0.