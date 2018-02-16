Чарльз Баркли: "Агент сказал, что меня обменяли в "Лейкерс" и я напился еще до обеда"

Член Зала славы Чарльз Баркли побывал в гостях вечернего шоу Jimmy Kimmel Show и рассказал, как напился во время игровой карьеры из-за сорвавшегося в итоге перехода. Баркли выступал за "Филадельфию" с 1984 по 1992 год, после чего поиграл в "Финиксе" и "Хьюстоне".

– Утром мне позвонил агент и заявил, что "Филадельфия" обменяла меня в "Лейкерс", – сказал Баркли. – Я был настолько счастлив, что собрал всех друзей и мы напились еще до обеда. Затем агент снова звонит и говорит, что сделка отменена. А у команды вечером матч! Я вообще не помню, как мы его провели.