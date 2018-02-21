Центровой "Оклахомы" Адамс ответил на предложение девушки спустя 3 года

Центровой "Оклахомы" Стивен Адамс ответил на предложение Лорен Майерс в Твиттере сопровождать ее на школьном выпускном. Произошло это спустя 3 года после того, как девушка пригласила баскетболиста.
Сама Лорен отметила, что надеялась на встречу с Адамсом в 2015 году, когда он был совсем неизвестным игроком. Выпускной вечер давно прошел, но девушка хотела бы сходить в баскетболистом на ужин и в боулинг.
Hey @RealStevenAdams if I get 1,000 retweets will you go to my law school's prom with me?! #FunakiProm pic.twitter.com/0UTKmsAnsQ– Lo (@itsloyo) 27 января 2015 г.