Центровой "Оклахомы" Адамс ответил на предложение девушки спустя 3 года

Центровой "Оклахомы" Стивен Адамс ответил на предложение Лорен Майерс в Твиттере сопровождать ее на школьном выпускном. Произошло это спустя 3 года после того, как девушка пригласила баскетболиста.

Сама Лорен отметила, что надеялась на встречу с Адамсом в 2015 году, когда он был совсем неизвестным игроком. Выпускной вечер давно прошел, но девушка хотела бы сходить в баскетболистом на ужин и в боулинг.