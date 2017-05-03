Центровой "Хьюстона" оштрафован на 15 тысяч долларов за провокацию

НБА оштрафовала центрового "Хьюстона" Нене на 15 тысяч по итогам первого матча серии плей-офф против "Сан-Антонио" (126:99), сообщает ESPN. Баскетболист был наказан за провоцирование конфликта между игроками.

Центровой "Сан-Антонио" Деуэйн Дедмон на повышенных тонах общался с лидером "Рокитс" Джеймсом Харденом, и в этот момент в диалог вмешался Нене, схвативший Дедмона за шею и оттолкнув его в сторону. В итоге игрок был удален с площадки до конца встречи.