Бывший комиссар НБА призвал лигу исключить марихуану из списка запрещенных препаратов

Бывший комиссар НБА Дэвид Стерн считает, что лига должна исключить марихуану из списка запрещенных препаратов. Он добавил, что ее можно использовать в медицинских целях.

– На данный момент я считаю, что марихуану нужно исключить из списка запрещенных в НБА препаратов. Меня в этом убедили, – приводит AP слова Стерна. – В медицинских целях ее можно использовать легально. Я думаю, что мы должны изменить коллективное соглашение и позволить им делать то, что законно в государстве. Сейчас марихуана находится в процессе легализации.

Отметим, что марихуана запрещена программой НБА по борьбе с наркотиками. За ее использование на баскетболистов может быть наложен штраф или временное отстранение.

Стерн являлся комиссаром НБА с 1984 по 2014 год.