Бывший игрок "Спартака" выбил зуб сопернику и получил первое удаление в НБА

Защитник "Клипперс" Патрик Беверли в матче против "Далласа" (110:114) заработал свое первое удаление в НБА.

В четвертой четверти Беверли после свистка арбитра отбросил мяч в сторону известного болельщика "Маверикс" Дона Ноблера. После просмотра видеоповтора судьи приняли решение удалить игрока "Клипперс" с площадки.

Интересно, что в этом же матче случился эпизод, за который судьи могли удалить Беверли с площадки еще раньше. Во время борьбы за мяч 30-летний защитник неумышленно локтем выбил передний зуб разыгрывающему "Далласа" Деннису Смиту.

Но судьи не зафиксировали нарушение правил и назначили спорный мяч. Смит вернулся на площадку уже без зуба и выиграл спорный.

Patrick Beverley fights over the ball and Dennis Smith Jr leaves with a missing tooth.



(Via @SportsCenter)pic.twitter.com/dWPOFxUxwH – Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) 3 декабря 2018 г.

Напомним, что Патрик Беверли в 2010-2012 годах выступал за петербургский "Спартак" и выражал желание получить российское гражданство, чтобы иметь право играть за сборную России. В 2012 году покинул "Спартак", подписав контракт с "Хьюстоном". (Игорь Барышев)

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