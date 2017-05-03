Бывший игрок НБА ранен в перестрелке

Бывший защитник "Портленда" Брэндон Рой был ранен в перестрелке в Лос-Анджелесе в прошедшие выходные, информирует King5.com. Отмечается, что 32-летний баскетболист стал случайной жертвой во время разборки между преступными группировками. Он уже получил необходимую медицинскую помощь и вернулся в Вашингтон.

Напомним, что Рой выступал в НБА шесть лет. В 2007 году он был признан лучшим новичком НБА и дважды участвовал в Матче звезд лиги. Рой завершил карьеру в 2013 году из-за проблем с коленями, а сейчас возглавляет в Сиэтле школьную команду в качестве тренера.