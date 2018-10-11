17:00 | Баскетбол — НБА

Бывший игрок НБА Крис Бош стал сотрудником Gen.G esports

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Экс-баскетболист НБА Крис Бош стал советником по управлению игроками в Gen.G esports. На эту должность его пригласил сооснователь и вице-президент мультигейминга Филлип Хйан.

Бывший баскетболист будет выполнять обязанности наставника, мотиватора и советника игроков Gen.G в нескольких дисциплинах. В июне 2018 года Бош уже встречался с участниками Seoul Dynasty (команда Overwatch League принадлежит Gen.G), чтобы поговорить с ними о мотивации.

У Gen.G есть составы по PUBG, Heroes of the Storm, Clash Royale и Overwatch. Состав мультигейминга по League of Legends сейчас выступает на 2018 World Championship.

 

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/news/byvshii-igrok-nba-kris-bosh-stal-sotrudnikom-gen-g-esports

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