Бывший игрок НБА Крис Бош стал сотрудником Gen.G esports

Экс-баскетболист НБА Крис Бош стал советником по управлению игроками в Gen.G esports. На эту должность его пригласил сооснователь и вице-президент мультигейминга Филлип Хйан.

Бывший баскетболист будет выполнять обязанности наставника, мотиватора и советника игроков Gen.G в нескольких дисциплинах. В июне 2018 года Бош уже встречался с участниками Seoul Dynasty (команда Overwatch League принадлежит Gen.G), чтобы поговорить с ними о мотивации.

У Gen.G есть составы по PUBG, Heroes of the Storm, Clash Royale и Overwatch. Состав мультигейминга по League of Legends сейчас выступает на 2018 World Championship.