Бывший баскетболист "Кливленда" арестован за вооруженное ограбление

Бывший нападающий "Кливленд" Джей Джей Хиксон арестован в США за вооруженное ограбление, информирует Bleacher Report со ссылкой на телеканал Fox 5 Atlanta. Преступление произошло в округе Ковета, штата Джорджия. Как отмечается, в нападении участвовали два человека. Пострадавшего избили и забрали несколько личных вещей. Нападавший был опознан через номера транспортного средства.

29-летний Хиксон в течение восьми сезонов выступал за "Кливленд", "Сакраменто", "Портленд", "Денвер" и "Вашингтон". На данный момент он играет за ливанский клуб "Чампвил".