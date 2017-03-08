Бывший агент Брайанта стал генеральным менеджером "Лейкерс"

Известный спортивный агент Роб Пелинка назначен на должность генерального менеджера "Лейкерс", сообщает официальный сайт клуба. Он работал со многими звездами НБА – Коби Брайантом, Джеймсом Харденом, Крисом Бошем, Андре Игудалой, Дереком Уильямсом, Андре Драммондом и другими. Напомним, ранее экс-защитник команды из Лос-Анджелеса Мэджик Джонсон стал президентом клуба по баскетбольным операциям.

"Лейкерс", за который выступает российский центровой Тимофей Мозгов, в этом сезоне одержал 19 побед в 63 матчах регулярного чемпионата и занимает последнее место в турнирной таблице.