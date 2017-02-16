Бушар провела свидание с фанатом на матче "Бруклина"

Канадка Эжени Бушар провела свидание с неизвестным фанатом на матче регулярного чемпионата НБА между "Бруклином" и "Милуоки". Напомним, что теннисистка проиграла спор болельщику, который попросил ее о рандеву в случае победы "Нью-Ингленд Пэтриотс" над "Атлантой Фэлконс" в финальном матче NFL.

Бушар, проиграв спор ("Пэтриотс" выиграли Супербоул, отставая перед заключительной четвертью на 19 очков), сдержала слово и повела молодого человека на баскетбольный матч.