Бушар провела свидание с фанатом на матче "Бруклина"

Канадка Эжени Бушар провела свидание с неизвестным фанатом на матче регулярного чемпионата НБА между "Бруклином" и "Милуоки". Напомним, что теннисистка проиграла спор болельщику, который попросил ее о рандеву в случае победы "Нью-Ингленд Пэтриотс" над "Атлантой Фэлконс" в финальном матче NFL.
Бушар, проиграв спор ("Пэтриотс" выиграли Супербоул, отставая перед заключительной четвертью на 19 очков), сдержала слово и повела молодого человека на баскетбольный матч.
Hey @BrooklynNets @barclayscenter pic.twitter.com/4F5t3wN0fE– Genie Bouchard (@geniebouchard) 16 февраля 2017 г.
Just met my 'Super Bowl Twitter Date' John 😊 On our way to the @BrooklynNets game! @punslayintwoods pic.twitter.com/DHRgY46smd– Genie Bouchard (@geniebouchard) 16 февраля 2017 г.
Санек555888
он её чпокнул после свидания?
05:24