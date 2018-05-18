Буденхольцер стал главным тренером "Милуоки"

Бывший главный тренер "Атланты" Майк Буденхольцер возглавил "Милуоки". Подробности контракта с 48-летним американским специалистом не раскрываются. С 2013 года он возглавлял "Атланту". Прошлый сезон команда закончила с 24 победами и 58 поражениями.
- Чрезвычайно благодарен группе владельцев "Бакс", - отметил Буденхольцер. - В организации есть потрясающие люди, и у нас есть огромная возможность вывести "Бакс" на следующий уровень.
“We are thrilled to welcome Mike Budenholzer as the head coach of the Milwaukee Bucks.”– Milwaukee Bucks (@Bucks) 17 мая 2018 г.
- General Manager Jon Horsthttps://t.co/3NVrtreYcG