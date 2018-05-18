Буденхольцер стал главным тренером "Милуоки"

Бывший главный тренер "Атланты" Майк Буденхольцер возглавил "Милуоки". Подробности контракта с 48-летним американским специалистом не раскрываются. С 2013 года он возглавлял "Атланту". Прошлый сезон команда закончила с 24 победами и 58 поражениями.

- Чрезвычайно благодарен группе владельцев "Бакс", - отметил Буденхольцер. - В организации есть потрясающие люди, и у нас есть огромная возможность вывести "Бакс" на следующий уровень.