"Бруклин" взял верх над "Детройтом", Лин набрал 21 очко

"Бруклин" нанес поражение "Детройту" в предсезонном товарищеском матче со счетом 101:94. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Нетс" Джереми Лин, набравший 21 очко.

В параллельных встречах "Индиана" взяла верх над "Чикаго" – 115:108, а "Бостон" победил "Шарлотт" – 107:92.

НБА

Предсезонные матчи

"Бруклин" – "Детройт" – 101:94 (32:32, 25:27, 20:19, 24:16)

Б: Лин (21), Харрис (12), Скола (10).

Д: Драммонд (17 + 21 подбор), М. Моррис (17), Харрис (15).

"Индиана" – "Чикаго" – 115:108 (33:33, 32:34, 19:16, 31:25)

И: Стаки (20), Янг (16), Джефферсон (15 + 11 подборов), Эллис (14).

Ч: Динуидди (19), Рондо (14), Лопес (11), Снелл (11), Уэйд (10).

"Шарлотт" – "Бостон" – 92:107 (23:22, 28:22, 19:40, 22:23)

Ш: Лэмб (16), Сешнс (11), Камински (10).

Б: Томас (15), Брэдли (14), Розир (14).