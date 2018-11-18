"Бруклин" уступил "Клипперс"

"Бруклин" проиграл в матче регулярного чемпионата НБА против "Клипперс" (119:127).

В составе победителей самым результативным стал Данило Галлинари, который набрал 28 очков. 27 очков набрал Тобайас Харрис. У хозяев лучшим снайпером стал Джарретт Аллен – 24 очка и 11 подборов .

"Клипперс" на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. "Бруклин" занимает девятое место на Востоке.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" - "Клипперс" – 119:127 (37:32, 30:28, 30:30, 22:37)

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