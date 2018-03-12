"Бруклин" уступил "Филадельфии", Мозгов сыграл впервые за месяц

"Филадельфия" в матче регулярного чемпионата НБА обыграла на выезде "Бруклин" - 120:97. Центровой "Нетс" Тимофей Мозгов вышел на паркет впервые с 15 февраля. Он провел на площадке 7 минут и сделал 1 подбор.

В еще одной игре "Индиана" одержала победу над "Бостоном" - 99:97. Самым результативным игроком встречи стал защитник Виктор Оладипо, набравший 27 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" - "Филадельфия" - 97:120 (25:37, 35:33, 23:26, 14:24)

Б: Расселл (26), Динвидди (13), Холлис-Джефферсон (12).

Ф: Эмбиид (21), Ковингтон (19), Шарич (18).

"Бостон" - "Индиана" - 97:99 (25:24, 25:16, 20:34, 27:25)

Б: Смарт (20), Татум (19), Розье (16).

И: Оладипо (27), Тернер (19+10 подборов), Богданович (14).