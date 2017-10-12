"Бруклин" уступил "Филадельфии", Мозгов набрал всего два очка

"Бруклин" проиграл "Филадельфии" со счетом 114:133 в предсезонном матче НБА. Центровой "Нетс" Тимофей Мозгов провел на паркете 17 минут, за которые набрал 2 очка, сделал два подбора и одну передачу. Лучшим в составе "Бруклина" стал Д'Анджело Рассел, записавший на свой счет 24 очка. В составе победителей центровой Джоэль Эмбиид набрал 22 очка и сделал 7 подборов, 26 очков у Дарио Сарича.

В другой встрече "Вашингтон" уступил "Майами" (115:117). У победителей 15 очков набрал Бэм Адебайо, у "Уизардз" дабл-дабл на счету Келли Оубре (10 очков и 14 подборов).

НБА

Предсезонные матчи

"Бруклин" – "Филадельфия" – 114:133 (22:30, 29:46, 33:36, 30:21)

"Майами" – "Вашингтон" – 117:115 (19:30, 31:23, 33:34, 34:28)