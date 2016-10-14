"Бруклин" уступил дома "Бостону"

"Бостон" нанес поражение "Бруклину" в предсезонном матче со счетом 100:97. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Нетс" Луис Скола, набравший 14 очков и сделавший 11 подборов. В параллельной встрече "Детройт" переиграл "Атланту" – 99:94.

НБА

Предсезонные матчи

"Бруклин" – "Бостон" – 97:100 (27:23, 18:24, 24:30, 28:23)

Бр: Скола (14 + 11 подборов), Лин (12), Букер (11 + 12 подборов), Лопес (11).

Бос: Хорфорд (13), Смарт (13), Томас (12), Жеребко (12).

"Атланта" – "Детройт" – 94:99 (33:19, 17:24, 23:36, 21:20)

А: Шредер (17), Ховард (15), Дилэйни (13), Бэйзмор (12).

Д: Харрис (18), Смит (18), Бэйнс (16), Колдуэл-Поуп (13), Джонсон (12).