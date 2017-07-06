"Бруклин" согласовал максимальный контракт с Портером, "Вашингтон" повторит предложение

"Бруклин" согласовал четырехлетний контракт с форвардом "Вашингтона" Отто Портером на 106,5 миллиона долларов, утверждает The Vertical. 24-летний баскетболист находится в статусе ограниченно свободного агента. У "Уизардз" есть 48 часов, чтобы повторить предложение "Нетс".

По информации Yahoo! Sports, столичный клуб не намерен расставаться с Портером и готов предложить ему те же условия, что и "Бруклин". Напомним, что форвард был выбран "Вашингтоном" под общим третьим номером драфта-2013.

В минувшем сезоне он принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 13,4 очка, делая 6,4 подбора, 1,5 передачи и 1,5 перехвата. Также на его счету 12,2 очка, 6,9 подбора, 1,8 передачи и 1,6 перехвата в 13 играх плей-офф.